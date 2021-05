Mulher do Mali esperando sétuplos dá à luz nove bebês

AF Agência France-Presse

(crédito: Ministério da Saúde do Mali)

O governo do Mali anunciou nesta terça-feira (4) que uma jovem, que pensava estar grávida de sétuplos, deu à luz no Marrocos nove bebês, cinco meninas e quatro meninos, e "estão todos bem".

Halima Cissé, de 25 anos e natural de Timbuktu (norte), foi transferida no dia 30 de março de Bamako, onde estava em tratamento, para o Marrocos, para um melhor acompanhamento dessa gravidez "fora do normal", segundo o Ministério da Saúde.

Os especialistas estavam preocupados com a sua saúde e as chances de sobrevivência dos fetos.

A mãe deu à luz por cesariana a "nove bebês em vez dos sete anunciados pelos resultados dos exames de ultrassom realizados no Mali e no Marrocos", disse o ministério em um comunicado.

"Até agora, a mãe e seus filhos estão bem", disse a ministra da Saúde, Fanta Siby, à AFP, indicando que havia sido informada pelo médico maliense que acompanhou a mãe ao Marrocos.

Eles estarão de volta ao Mali daqui a várias semanas, disse.

A ministra “felicita as equipes médicas do Mali e do Marrocos, cujo profissionalismo é a origem do desfecho feliz desta gravidez”, e “deseja aos bebês e à mãe uma vida longa”, segundo os seus serviços.