Morre aos 92 anos, Humbero Maturana, um dos autores da teoria da autopoiese

AF Agência France-Presse

(crédito: Reprodução/ redes sociais Universidad de Chile)

O biólogo chileno Humberto Maturana, um dos autores da teoria da autopoiese, morreu nesta quinta-feira (6/5) aos 92 anos, informou a Universidade do Chile, onde era professor.

Em mensagem no Twitter, a universidade confirmou "a lamentável partida de Humberto Maturana Romesín, professor da Faculdade de Ciências, cujo legado da biologia, da ciência e do pensamento reflexivo permeou todos os ramos do conhecimento".

Hoy, que lamentamos su partida, recordamos esa tarde de diciembre cuando más de mil personas conversaron sobre creatividad con Humberto Maturana, el Premio Nobel de Física Gerard 't Hooft y @anatijoux en el campus Juan Gómez Millas https://t.co/FvpW4mGzUu pic.twitter.com/eRBFOCFnox — Universidad de Chile (@uchile) May 6, 2021

Maturana nasceu em 14 de setembro de 1928 e foi um dos intelectuais mais proeminentes do Chile.

Em 1994 recebeu o Prêmio Nacional de Ciências "pelo seu trabalho de investigação na área das Ciências Biológicas, nomeadamente no domínio da percepção visual em vertebrados e pelas suas abordagens acerca da teoria do conhecimento, com a qual estuda os temas da educação, comunicação e ecologia".

Com doutorado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e pós-doutorado no MIT do mesmo país, nos anos 1970 criou e desenvolveu, junto com o também biólogo chileno Francisco Varela, o conceito de autopoiese, que afirma que, ao contrário das máquinas, os organismos governam a si próprios.

A partir de seu centro de estudos e formação Matríztica, o biólogo concentrou seus estudos nos últimos anos "no desejo de mostrar como a ampliação da compreensão da natureza da vida e da linguagem nos permite compreender como o respeito mútuo e a honestidade são a base biológica-cultural da convivência democrática", conforme definido em seu site.