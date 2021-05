Iván Duque pede diálogo com "todos os setores"

CB Correio Braziliense

O governo do presidente colombiano, Iván Duque, exortou uma abertura de diálogo entre “aqueles que marcham” e “aqueles que não marcham” nos protestos que deixaram 24 mortos desde 28 de abril. “Devemos ouvir todos os setores do país, mas o país também deve ouvir o governo (...) Isso inclui quem marcha, mas também quem não marcha”, disse o conselheiro presidencial Miguel Ceballos, mediador do governo, segundo a agência de notícias France-Presse. As conversas tiveram início anteontem, com a participação de Ceballos, dos sindicatos econômicos, do Ministério Público e da Defensoria do Povo. Em mensagem pelo Twitter, o conselheiro instou “o Comitê Nacional de Greve a se reunir com o presidente e a vice-presidente (Marta Lucía Ramírez)”. Para a prefeita de Bogotá, Claudia López, o governo tem a obrigação de dialogar com os jovens, que formam a maioria nas manifestações.

Professor emérito da Universidad Externado de Colombia (em Bogotá), Andrés Macías Tolosa, admitiu ao Correio a importância da disposição do governo em iniciar as discussões com diferentes atores da sociedade. “Hoje (ontem), instalou-se um diálogo com os prefeitos das capitais dos departamentos. O processo continuará pelos próximos dias. Para segunda-feira, está programada uma reunião entre o governo nacional e representantes do Comitê de Greve. No entanto, as manifestações nas ruas não cessaram, ainda que sem relatos de tanta violência, como nos últimos dias”, afirmou.

Quase que diariamente, a autônoma Claudia Lorena Londoño Beltrán, 46 anos, tem saído às ruas de Cali para protestar contra o presidentre Iván Duque. “As manifestações são pacíficas, mas a polícia costuma fazer provocações. Todas as noites escutamos constantes disparos de armas de fogo em diferentes pontos de Cali”, contou ao Correio, por meio do WhatsApp. Segundo ela, pelo menos 47 jovens teriam sido mortos pelas forças de segurança, apenas em Cali, na última semana. “Nas redes de informação que criamos em nossa cidade, muitos afirmam que os ataques da polícia serão muito mais cruéis e violentos contra os civis. Os veículos de comunicação, tomados pela corrupção, não noticiam os abusos policiais.”

O ministro da Defesa, Diego Molano, responsabilizou os dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) pelos atos de “vandalismo”nas ruas. Por sua vez, o ministro do Interior, Daniel Palacios, prometeu que haverá responsabilização, caso fique comprovado o uso excessivo de força por parte da polícia. (RC)

“Pude ver como os policiais levaram, de forma violenta e sem explicação, um jovem manifestante. Pedimos aos agentes que o soltassem, mas o levaram. As pessoas estão desaparecendo. Apesar de muito triste, esta é a nossa realidade. Não sei se a renúncia do presidente Iván Duque seria importante, mas precisamos que alguém seja responsabilizado por todos esses massacres e por essa destruição que ocorre em nosso país. Sabemos que Duque é quem dá as ordens.”

Claudia Lorena Londoño Beltrán, 46 anos, manifestante e moradora de Cali