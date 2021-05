Com pandemia controlada, espanhóis começam a planejar viagens dentro do país

JM Jonatas Martins*

Na Espanha, a população já se prepara para o retorno de atividades culturais e turísticas. Shows e viagens começam a ser planejados após o controle da pandemia com a vacinação em massa de espanhóis.

Em entrevista ao canal La Sexta, a ministra do Turismo declarou esperar que a livre circulação seja permitida em breve e que a economia seja reaquecida. Reyes Maroto lembrou que a situação só foi alterada por conta das vacinas, que são o melhor instrumento para combater a covid-19.

A campanha de vacinação deve continuar em bom ritmo para que as perspectivas sejam realizadas com segurança. O país garante a aplicação das doses produzidas pelos laboratórios AstraZeneca, Janssen e Pfizer.

Com isso, o governo espanhol espera vacinar 70% da população adulta até os próximos meses. A ministra reafirmou que é preciso confiar na importância da vacina e que os problemas de escassez de doses são improváveis.



Show como teste de eventos pós-pandemia



No dia 27 de março, um show com cerca de cinco mil pessoas foi realizado em Barcelona. O espetáculo tinha a autorização do governo e serviu como um teste para outros eventos pós-pandemia.

Era obrigatório fazer o teste de antígeno, que detecta as proteínas específicas que o vírus produz e que aparecem na superfície dele. O resultado saía de 10 a 15 minutos após a realização, por meio de um aplicativo. O uso da máscara também foi exigido.

O valor das medidas de segurança estava incluído no preço do ingresso. As pessoas que testaram positivo foram proibidas de entrar no show e reembolsadas.



Superação da pandemia

Dados mostram que a média móvel de mortes diárias está abaixo de 100 e quase 13 milhões de espanhóis já receberam pelo menos uma dose da vacina. Essas informações indicam a superação da pandemia que atingiu fortemente a Espanha no primeiro semestre de 2020, quando o país foi um dos três primeiros com mais mortes por coronavírus.



