Ao menos 25 mortos e 52 feridos em explosão perto de escola afegã

AF Agência France Press

(crédito: AFP)

Uma explosão em frente a uma escola na capital afegã matou, neste sábado (8), pelo menos 25 pessoas e feriu 52, incluindo estudantes, informou o ministério do Interior.



"Infelizmente, 25 mártires e 52 feridos foram levados para hospitais", explicou o porta-voz do ministério, Tareq Arian, explicando que o número de vítimas "ainda pode aumentar".

A explosão ocorreu no distrito de Dasht-e-Barchi, na zona oeste de Cabul, no momento em que os moradores faziam compras antes do feriado do Eid al-Fitr na próxima semana, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã.

O bairro é habitado principalmente por xiitas hazaras e já foi alvo de ataques por extremistas islâmicos sunitas. Uma investigação por "ataque terrorista" foi aberta, disse o porta-voz adjunto do ministério do Interior, Hamid Roshan, à AFP.

Já o porta-voz do ministério da Saúde, Dastagir Nazari, informou que várias ambulâncias foram enviadas ao local e os feridos estavam sendo evacuados. "Algumas pessoas enfurecidas atacaram vários socorristas", disse ele.

Na sexta-feira, os Estados Unidos e os europeus pediram uma retomada "imediata" e "sem pré-condições" das negociações de paz no Afeganistão, acusando o Talibã de infligir violência durante a retirada das forças estrangeiras e de bloquear o processo de paz.