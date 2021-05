Mulher e criança são baleadas na Times Square, Nova York

Uma mulher e uma criança foram baleadas na noite deste sábado (8/5) na Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York, Estados Unidos.

Segundo a NBC, imprensa local, as vítimas foram baleadas por volta das 17 horas. A informação teria sido repassada por três altos funcionários do Departamento de Polícia de Nova York.

Ambas as vítimas foram transportadas para o Hospital Bellevue, a mulher com um ferimento à bala na perna, disseram as autoridades.

O tiroteio ocorreu perto da esquina da W 44th Street com a 7th Avenue. A área foi isolada pela polícia.

Pelo Twitter, o Departamento de Polícia de Nova York disse apenas que "devido a uma investigação policial, evite a 44 Street e a 7th Avenue em Manhattan. Espere a presença da polícia na Times Square e atrasos residuais no trânsito nas redondezas."

Due to a police investigation avoid 44 Street and 7th Avenue in Manhattan. Expect a police presence in Times Square and residual traffic delays in the surrounding area. pic.twitter.com/6G3zjXZ00e