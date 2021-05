Morre Bo, cachorro de Barack Obama e estrela da Casa Branca

Bo, o cachorro de Barack Obama que se tornou uma das estrelas da Casa Branca, morreu no sábado de câncer, anunciou o ex-presidente dos Estados Unidos ao homenagear sua "presença gentil e constante".



Obama prometeu a suas duas filhas, Malia e Sasha, que elas poderiam ter um cachorro após sua vitória nas eleições de 2008, e foi assim que Bo se juntou à família.

"Nossa família perdeu um verdadeiro amigo e companheiro fiel", postou o ex-presidente no Twitter, com fotos em que aparece com seu cachorro e suas filhas.

Bo, um cão de água português, preto e branco, foi um presente do senador Edward Kennedy para a família Obama.

O cão aparecia regularmente nos eventos da Casa Branca, se reuniu com o papa, visitou crianças no hospital e voava no avião presidencial do Air Force One.

"Como família, vamos sentir muita falta de Bo", disse a ex-primeira-dama Michelle Obama no Instagram.

