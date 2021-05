Equador supera os 400.000 casos de covid-19

AF Agência France Presse

O Equador, que enfrenta uma nova onda de coronavírus e que cumpre o terceiro dos quatro fins de semana de confinamento obrigatório, ultrapassou neste domingo os 400 mil casos da covid-19, segundo balanço oficial.



Nas últimas 24 horas, o país andino somou 1.375 novos casos para um total de 400.296 (2.287 a cada 100.000 habitantes) desde que as autoridades anunciaram o primeiro contágio em 29 de fevereiro de 2020.

Assim, o governo do presidente Lenín Moreno - cujo mandato termina em 24 de maio - estabeleceu um quarto estado de exceção, com toques de recolher noturnos de nove horas prolongados de 57 horas nos finais de semana, até 20 de maio.

As restrições afetam 16 das 24 províncias, incluindo Pichincha, onde fica a capital Quito, a cidade mais atingida com mais de 130.000 casos e 19.222 mortes.

Os sindicatos médicos falam de uma subnotificação das mortes.

Neste país de 17,5 milhões de habitantes, 264.202 pessoas tinham recebido as duas doses necessárias para a imunização até sexta-feira. Outros 981.620 receberam a primeira.

O Equador, que no ano passado sofreu o colapso de seus sistemas de saúde e funerário, mantém o teletrabalho obrigatório em todo o país e as aulas presenciais ainda estão suspensas. As fronteiras terrestres e marítimas permanecem fechadas devido à pandemia.