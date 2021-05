Arquiteto Helmut Jahn morre em acidente de bicicleta nos Estados Unidos

AF Agência France-Presse

(crédito: / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Brendan SMIALOWSKI)

Washington, EUA - O arquiteto Helmut Jahn, americano de origem alemã e conhecido por suas estruturas pós-modernas de vidro e aço, morreu aos 81 anos depois de sofrer uma acidente de bicicleta no estado de Illinois, informou a polícia no domingo.

Jahn faleceu no sábado (8/5) à tarde em Campton Hills, 100 quilômetros ao oeste de Chicago, ao ser atingido por dois veículos quando ele "não conseguiu parar em uma placa de pare" em um cruzamento, de acordo com a polícia. Os dois veículos viajavam em direções opostas, segundo a polícia. Um dos motoristas foi internado com ferimentos leve.

Depois da formatura em Munique em 1965, Jahn se mudou para Chicago para estudar no Instituto de Tecnologia de Illinois, uma instituição associado ao influente arquiteto modernista Ludwig Mies van der Rohe.

Jahn ganhou fama nas décadas de 1970 e 1980 com vários prédios em Chicago, como o Thompson Center e o Terminal da United Airlines no Aeroporto Internacional O'Hare.

Também participou no design da sede do FBI, em Washington, e depois construiu o Munich Airport Center e o Sony Center, em Berlim.

"Jahn foi um dos arquitetos mais inventivos de Chicago, cujo impacto na cidade nunca será esquecido", escreveu a prefeita da cidade, Lori Lightfoot, no Twitter.