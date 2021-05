Caçadores confundem homem com peru e atiram em seu peito, nos EUA

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/KNSN)

Um homem foi baleado ao fazer uma trilha no Condado de St. Charles, no Missouri, Estados Unidos, após ser confundido com um peru por caçadores, no sábado (8/5).

Pelo Facebook, o Departamento de Polícia do condado disse que atendeu ao chamado e que está apurando o ocorrido, mas não informou a identidade do homem baleado e nem do caçador.

St. Charles County police responded to the Lewis & Clark Trail around 12:23 p.m. today to investigate a hunting-related... Publicado por St. Charles County Police Department em Sábado, 8 de maio de 2021

Segundo a NBC News, o homem levou um tiro no peito e precisou ser levado a um centro de trauma de helicóptero em estado grave.

Testemunhas disseram a emissora que, geralmente, as pessoas que fazem a trilha usam roupas coloridas para evitar serem confundidas com perus.

A caça era administrada pelo Departamento de Conservação do Missouri. Perto da entrada da trilha, tinha uma placa que indicava que a caça ao peru aconteceria até a 13h. Este foi o último fim de semana da temperada de caça ao animal no Missouri.