Trinta pessoas morreram em naufrágio no estado de Níger, Nigéria

AF Agência France-Presse

(crédito: MICHELE CATTANI)

Trinta pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação sobrecarregada em um rio do estado de Níger, no centro da Nigéria, afirmou uma fonte dos serviços de emergência.

O barco transportava quase 100 comerciantes e partiu ao meio após uma colisão com um obstáculo durante uma tempestade no sábado (8/5), afirmou Ibrahim Audu Husein, porta-voz da agência de emergências do estado de Níger.

"Até o momento recuperamos 30 cadáveres e cinco pessoas continuam desaparecidas", afirmou Husein a respeito do acidente que aconteceu na altura do vilarejo de Tijana, no distrito de Munya.

"Sessenta e cinco passageiros foram resgatados", completou.

O presidente, Muhamadu Buhari, lamentou em um comunicado o acidente e felicitou os serviços de emergência e as pessoas que ajudaram nos resgate dos sobreviventes.