Dezenas de corpos de possíveis vítimas da covid-19 aparecem na Índia

AF Agência France-Presse

(crédito: TAUSEEF MUSTAFA / AFP)

Dezenas de cadáveres que seriam de vítimas da covid-19 apareceram às margens do rio Ganges, no norte da Índia - informaram as autoridades nesta segunda-feira (10).

A pandemia se espalhou rapidamente pelo vasto interior rural da Índia, sobrecarregando as infraestruturas sanitárias locais, assim como crematórios e cemitérios.

Ashok Kumar, um funcionário local, observou que cerca de 40 corpos foram encontrados no distrito de Buxar, perto da fronteira entre os estados de Bihar e Uttar Pradesh, dois dos mais pobres da Índia.

"Ordenou-se aos funcionários responsáveis que se desfizessem de todos os corpos, sejam eles enterrados, ou incinerados", disse Kumar à AFP.

Algumas informações da imprensa local apontam para mais de 100 corpos.

Informes que citam outros funcionários mencionam que alguns estavam inchados e parcialmente queimados, o que significa que podem ter estado no rio por vários dias.

Moradores da região disseram à AFP acreditar que os cadáveres tenham sido jogados no rio, porque os crematórios estão lotados, ou porque seus parentes não puderam pagar a madeira necessária para as piras funerárias.

"Para nós, isso é realmente chocante", disse o morador Kameshwar Pandey, à AFP.

De acordo com estatísticas oficiais, cerca de 4.000 pessoas morrem todos os dias na Índia por causa do coronavírus. O número total de mortos seria de quase 250.000.

Com base nas evidências constatadas em crematórios, muitos especialistas acreditam, porém, que o verdadeiro número diário possa ser várias vezes maior.