Casa Branca

Casa Branca quer prevenir discriminação no acesso à saúde para grupos LGBTQ "A Suprema Corte deixou claro que as pessoas têm o direito de não serem discriminadas com base em seu sexo e de receber tratamento igual perante a lei, independentemente de sua identidade de gênero ou orientação sexual", disse o secretário de Saúde, Xavier Becerra, em um comunicado