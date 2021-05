Vacinas contra a covid-19 grátis no metrô de Nova York

AF Agência France-Presse

(crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Vacinar-se gratuitamente contra o coronavírus no metrô de Nova York será possível a partir desta quarta-feira, com uma única dose da vacina da Johnson & Johnson, anunciou nesta segunda-feira (10) governador desse estado americano, André Cuomo.

Quem receber a vacina em uma das seis estações contempladas neste programa piloto também terá direito a viagens gratuitas: um passe de uma semana no metrô ou passagens de ida e volta nas linhas de trem metropolitanas.

Entre 12 e 16 de maio, a eficácia do programa será testada. “Vamos testar” o que acontece, disse o governador em coletiva de imprensa. “Veremos a receptividade e vamos ajustá-la se necessário”, afirmou.

Os horários de vacinação serão ajustados de acordo com a frequência do público nas estações, que incluem as centrais Penn Station e Grand Central em Manhattan.

“Estamos tentando muitas ideias criativas porque temos que aumentar a taxa de vacinação”, disse o governador.

Cerca de 60% dos 20 milhões de habitantes do estado de Nova York já receberam pelo menos uma dose da vacina, segundo dados oficiais. Mas o ritmo de vacinação diminuiu em vários lugares dos EUA, pois quem queria se vacinar já o fez e o que falta é convencer os mais relutantes.

Os esforços governamentais ou privados para estimular a vacinação de maiores de 16 anos têm se multiplicado nas últimas semanas: vão de ingressos grátis para eventos esportivos a cervejas ou donuts, buquês de flores no Dia das Mães e até baseados oferecidos por uma associação que defende o descriminalização das drogas.