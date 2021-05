Bolívia

Bolívia anuncia chegada de vacinas, escassas em sete regiões As regiões de La Paz, Santa Cruz (leste), Chuquisaca (sudeste), Tarija (sul) e Pando (norte) usaram 80% das doses recebidas, enquanto as de Cochabamba (centro) e Oruro (oeste) quase 95% , de acordo com dados oficiais