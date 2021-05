Sacada em casa de praia desaba com 12 pessoas; veja momento da queda

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/ABC7NY/Twitter)

Um vídeo de câmeras de segurança flagrou um acidente assustador no fim da tarde do último sábado (8/5). Uma sacada, com pelo menos 12 pessoas, desaba de uma hora para outra em direção ao mar. O acidente ocorreu em Malibu, região nobre da cidade de Los Angeles, no sul da Califórnia, estado norte-americano.

Testemunhas contaram ao canal KABC, afiliada da Fox News norte-americana, que as pessoas estavam no local para celebrar um aniversário. “Tinha mais de 10 pessoas sobre a sacada quando a gente escutou um ‘crack’ e eu literalmente vi todos meus amigos e minha namorada caírem cerca de 5 metros em direção as rochas”, descreveu um testemunha.

NEW ???? Video of a balcony collapse in Malibu, California that injured several people pic.twitter.com/WKPnyVnQY0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 9, 2021

De acordo com o portal New York Post, nove pessoas precisaram de atendimento médico por conta dos ferimentos, quatro precisaram de internação, sendo que duas estão em estado grave.

A dona da casa contou à emissora CBS Los Angeles que tinha alugado a residência para um grupo de seis pessoas, entretanto, ouviu dos vizinhos que havia mais de 30 na casa no momento do acidente.

Por enquanto, o local segue interditado pelos bombeiros.