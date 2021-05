Violência entre israelenses e palestinos 'deve cessar imediatamente', diz chefe da ONU

AF Agência France-Presse

A escalada de violência entre israelenses e palestinos "deve cessar imediatamente", reivindicou nesta terça-feira (11) o secretário-geral da ONU, António Guterres, que se manifestou "profundamente preocupado" com a situação.

"As forças de segurança israelenses devem exercer a máxima moderação e calibrar o uso da força", disse Guterres, acrescentando que "o lançamento indiscriminado de foguetes e morteiros contra os centros de população israelense é inaceitável".

"As Nações Unidas trabalham com todas as partes implicadas para desescalar urgentemente a situação", expressou no comunicado sem dar detalhes.

Uma chuva de foguetes caiu nesta terça nas áreas palestinas na Faixa de Gaza no âmbito do confronto crescente entre o grupo armado islamita Hamas e forças do Estado hebreu que até o momento reportam pelo menos 26 palestinos e dois israelenses mortos. Isto se segue a vários dias de violência em Jerusalém oriental, a parte palestina da cidade ocupada e anexada por Israel.