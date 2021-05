Médicos pedem que indianos não usem esterco bovino contra a covid-19

RN Ronayre Nunes

Características religiosas do país ajudam a explicar a busca por rituais alternativos contra a doença - (crédito: SAM PANTHAKY / AFP)

Com uma onda devastadora de infecções por covid-19, os médicos da Índia ainda têm de lidar com práticas não comprovadas cientificamente contra a doença — que podem colocar a população em mais risco. Recentemente, os profissionais de saúde do país foram a público alertar para que as pessoas não usem esterco bovino contra a covid-19.



A prática, mais latente na região do estado de Gujarat, tem origem na crença hindu em relação à santidade da vaca. O grande perigo, segundo o alerta dos médicos, é em relação ao perigo de as pessoas acabarem infectadas com outras doenças em meio a um cenário de falta de leitos em hospitais por conta da pandemia de covid-19.

Além disso, existe o perigo de que a falta sensação de segurança após os rituais possam acabar piorando a situação epidemiológica do país. Na Índia, mais de 246 mil pessoas já morreram em decorrência da covid-19. Já são mais de 2,6 milhões de infectados, segundo dados oficiais.

Na Índia, a vaca é encarada por parte da população como um ser sagrado, já que o animal é símbolo da vida e da terra. Os rituais com esterco do animal são seculares.