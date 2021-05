EUA enviará emissário para promover desescalada entre israelenses e palestinos

AF Agência France-Presse

(crédito: JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

Os Estados Unidos enviarão um enviado ao Oriente Médio para exortar israelenses e palestinos a "diminuir a escalada" após a série de ataques e confrontos nos últimos dias, informou nesta quarta-feira (12) o secretário de Estado americano.

Hady Amr, alto funcionário do Departamento de Estado encarregado dos assuntos israelenses e palestinos, será responsável por instar, "em nome do presidente Joe Biden ,a uma redução da violência", anunciou Antony Blinken a repórteres.

Ele deve deixar Washington ainda hoje, segundo uma autoridade americana.

O secretário de Estado voltou a condenar os disparos de foguetes do movimento islâmico Hamas contra Israel "com a maior firmeza", mas também considerou que "qualquer morte de civis" é "uma tragédia".

"Acho que Israel tem um dever adicional de tentar fazer todo o possível para evitar baixas de civis, mesmo que tenha o direito de defender seu povo", declarou Blinken, observando que as imagens de crianças palestinas mortas eram "comoventes".

"Os palestinos têm direito à segurança", acrescentou.

Diante das críticas à atitude do governo de Joe Biden, muitas vezes acusado de recuar na questão israelense-palestina, o secretário de Estado garantiu que os Estados Unidos estavam "totalmente envolvidos" com "todas as partes, inclusive os palestinos", embora sem especificar a natureza dos contatos com a liderança palestina.

"O mais importante agora é que todas as partes parem a violência e se envolvam na redução da escalada", insistiu.