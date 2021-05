Não há dúvidas sobre legitimidade de Biden, declara líder republicano

AF Agência France-Presse

Ninguém duvida da legitimidade da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas, indicou nesta quarta-feira Kevin McCarthy, líder do Partido Republicano no Congresso, contradizendo as acusações de fraude eleitoral repetidas pelo ex-presidente Donald Trump.

Por coincidência do calendário, McCarthy foi recebido na Casa Branca logo após ter comandado a queda da congressista conservadora Liz Cheney por criticar o que chamou de "grande mentira" sobre as eleições presidenciais de novembro passado.

"Não acredito que alguém duvide da legitimidade da votação", disse o líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes, mostrando, apesar da votação contra Liz, que seu partido não concorda com as acusações de Trump. "Acredito que tudo isso tenha terminado. Nós nos reunimos aqui com o presidente."

Por quase duas horas, Biden conversou pela primeira vez com os quatro líderes do Congreso: os democratas Nancy Pelosi (presidente da Câmara) e Chuck Schumer (líder da maioria no Senado), e os republicanos Mitch McConnell e Kevin McCarthy. Antes, pela manhã, os 212 republicanos da Câmara haviam decidido expulsar Liz Cheney do posto de número três do grupo parlamentar, em votação oral a portas fechadas.