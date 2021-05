Raio teria matado 18 elefantes em reserva florestal na Índia

AF Agência France-Presse

(crédito: Biju BORO / AFP)

Guwahati, Índia - Pelo menos 18 elefantes foram encontrados mortos na selva do estado de Assam, no nordeste da Índia - anunciaram autoridades locais nesta sexta-feira (14/5). Foi aberta uma investigação sobre as causas da morte, supostamente, um raio.

O ministro das Florestas de Assam, Parimal Suklabaidya, expressou profundo pesar pela morte destes animais. Segundo ele, os elefantes podem ter sido mortos por um raio que atingiu a reserva florestal de Kandali, no distrito de Nagaon, na noite de quarta-feira.

"É muito doloroso ver elefantes morrerem assim. Mas temos que esperar pelo relatório post-mortem para saber a causa exata", disse ele à imprensa, no local do ocorrido, cerca de 150 quilômetros a sudeste de Guwahati, a capital do estado.

O primeiro-ministro de Assam, Himanta Biswa Sarma, disse em um comunicado que está preocupado com a morte de "tantos elefantes". Funcionários florestais e o deputado local Jitu Goswami também disseram à AFP, um pouco antes, que os animais mortos foram, provavelmente, vítimas de um raio.

Cerca de 30 mil elefantes vivem na Índia, o que corresponde a aproximadamente 60% da população de elefantes selvagens da Ásia.