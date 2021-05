Israel acusa Hamas de ter 'premeditado' conflito

AF Agência France-Presse

(crédito: Ahmad GHARABLI / AFP)

Nações Unidas, Estados Unidos — O embaixador israelense nos Estados Unidos e na ONU, Gilad Erdan, acusou neste domingo (16) o movimento palestino Hamas de ter "premeditado" uma guerra com Israel e de querer "tomar o poder na Cisjordânia".

"O Hamas optou por acelerar as tensões, usando-as como pretexto, para iniciar esta guerra" com Israel, disse o diplomata em reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para o Oriente Médio.