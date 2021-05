Mais de 80% dos japoneses tem opinião contrária aos Jogos Olímpicos

AF Agência France-Presse

(crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mais de 80% dos japoneses são contrários à organização dos Jogos Olímpicos este ano, após adiamento em 2020 por causa da pandemia de covid-19, mostra uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (17/5), a apenas 10 semanas o início do evento.



A pesquisa foi realizada após a ampliação na sexta-feira (14/5) do estado de emergência no Japão, que luta contra a quarta onda de contágios do novo coronavírus.

O aumento de casos pressiona o sistema de saúde do país e os profissionais do setor reiteram as advertências sobre a falta de recursos e a exaustão dos funcionários.

A pesquisa, realizada no fim de semana pelo jornal Asahi Shimbun, mostra que 43% do entrevistados desejam o cancelamento dos Jogos e 40% defendem um novo adiamento.

Há um mês, os partidários do cancelamento eram 35%, enquanto 34% defendiam mais um adiamento.

Apenas 14% dos entrevistados desejam que os Jogos Olímpicos aconteçam na data prevista (23 de julho a 8 de agosto), contra 28% da pesquisa anterior.

O Asahi Shimbun entrevistou 1.527 pessoas por telefone.

Caso os Jogos aconteçam no período previsto, 59% dos entrevistados preferem que não tenham a presença de público, enquanto 33% defendem a limitação do número de torcedores. Apenas 3% desejam os estádios e ginásios lotados.

Nos últimos meses, as pesquisas mostram que a maioria dos japoneses é contrária à celebração do evento no verão (hemisfério norte, inverno no Brasil).

De acordo com outra pesquisa da agência Kyodo, publicada no domingo, 59,7% dos entrevistados são favoráveis ao cancelamento. A sondagem não apresentou a possibilidade de adiamento.

O comitê organizador afirma que as medidas estritas para lutar contra o vírus, como submeter os atletas a testes de diagnóstico regularmente e proibir a participação de espectadores que moram no exterior, permitirá a celebração de Jogos Olímpicos seguros.

Mas a pesquisa da Kyodo mostra que 87,7% dos consultados temem que a chegada de atletas e integrantes das delegações de muitos países pode propagar o vírus.

Consultado sobre as pesquisas, o porta-voz do Executivo japonês, Katsunobu Kato, afirmou que o governo "fará esforços para que o povo japonês entenda que os Jogos de Tóquio acontecerão de maneira segura".

"Precisamos dar explicações detalhadas de medidas concretas sobre o coronavírus", disse o porta-voz, antes de indicar que as competições não devem aumentar a pressão sobre os serviços médicos.

O Japão registra menos de 11.500 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, um balanço muito menor que a maioria dos grandes países, mas o governo está pressionado pela lentidão da campanha de vacinação.