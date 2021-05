Biden se manifesta a favor de cessar-fogo

CB Correio Braziliense

Em conversa telefônica, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, ontem, ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que é a favor de um cessar-fogo no confronto entre israelenses e palestinos. O chefe da Casa Branca, porém, absteve-se de exigir abertamente uma trégua, no conflito, que entra hoje no nono dia e já deixou mais 200 mortos.

“O presidente (Joe Biden) expressou seu apoio a um cessar-fogo e discutiu o compromisso dos Estados Unidos com o Egito e outros parceiros com esse objetivo”, informou a Casa Branca. Biden tem resistido a se juntar a outros líderes mundiais e a grande parte do Partido Democrata para pedir publicamente um cessar-fogo imediato em Israel.

No comunicado, a Casa Branca informou que Biden reiterou o que tem sido sua mensagem principal até agora: “seu forte apoio ao direito de Israel de se defender de ataques indiscriminados com foguetes”. Destacou ainda que o presidente americano “encorajou Israel a fazer todos os esforços para garantir a proteção de civis inocentes”.

A Casa Branca, no entanto, evitou condenar qualquer aspecto dos ataques militares israelenses em andamento, afirmando que o aliado próximo dos Estados Unidos tem o direito de responder pela força aos foguetes lançados pelo Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

Ontem, pela terceira vez em uma semana, os Estados Unidos se opuseram à adoção de uma declaração do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o conflito israelense-palestino, o que o levou a convocar para hoje uma nova reunião de emergência a portas fechadas. Elaborado pela China, Tunísia e Noruega, o texto tinha sido apresentado na noite de domingo aos 15 membros do Conselho de Segurança.

Líbano

Paralelamente aos confrontos com palestinos, um novo embate teve início, entre Israel e Líbano. Forças israelenses dispararam tiros de artilharia na direção do sul do país vizinho após o lançamento, sem sucesso, de foguetes contra seu território. “Detectamos seis tentativas de lançamento do Líbano”, informou o exército israelense, acrescentando que, revidou “na direção do ponto de lançamento”.

O alerta sobre a possibilidade de expansão do conflito foi, por sinal, emitido pelo chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o general Mark Milley. “Ninguém nega a Israel o direito de se defender”, afirmou, assinalando, porém, que “civis estão sendo mortos, crianças estão sendo mortas”.

Perguntado sobre um possível envolvimento iraniano em apoio ao Hamas, Milley observou que “esse nível de violência está desestabilizando além dos limites de Gaza”. “Na minha opinião, desescalada é o que deve ser feito, neste momento, por todas as partes envolvidas.”