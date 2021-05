Covid-19: idosa dada como morta acorda pouco antes de ser cremada

RN Ronayre Nunes

Imagina o susto: acordar sem saber o que está acontecendo, no meio de um ritual de cremação. Foi isso o que Shakuntala Gaikwad sentiu no último dia 10. A idosa de 76 anos quase foi cremada viva.



O caso ocorreu na Índia, no estado de Maharashtra, na cidade de Baramati e foi contado nesta terça-feira (18/5) pelo jornal indiano India Today. De acordo com as informações do veículo, Shakuntala estava sofrendo há mais de uma semana com os sintomas da covid-19, quando a família tentou lhe levar a um hospital.

Na viagem até o local, entretanto, a idosa sofreu um desmaio no carro e deixou a família em desespero e pressupondo sua morte. Como medida sanitária para lidar com o alto número de mortes, o serviço de saúde logo encaminhou Shakuntala para o crematório.

Contudo, durante a cerimônia para a cremação, a idosa acordou chorando e deixou claro que ainda estava viva. Após o susto, Shakuntala foi levada ao Hospital Silver Jubille.

A covid-19 na Índia se traduz em uma verdadeira tragédia. Nas últimas 24 horas, o país perdeu 4.329 vidas devido à doença. Até o momento, mais de 270 mil indianos morreram pela covid-19 no país. Além disso, a Índia ainda tem de enfrentar mais uma "preocupante" variação do vírus.