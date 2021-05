Trump ataca procuradores e vê perseguição política

CB Correio Braziliense

Cada vez mais próximo de um indiciamento por possível fraude nos negócios imobiliários de sua Organização Trump, Donald Trump partiu ontem para a defensiva e associou uma investigação iniciada pela Procuradoria Geral de Nova York a motivações políticas. “Construí uma grande empresa, empreguei milhares de pessoas, e tudo o que recebo é ser atacado injustamente e abusado por um sistema político corrupto. Seria tão maravilhoso se o esforço utilizado contra o presidente Donald J. Trump, que reduziu impostos e regulamentações, reconstruiu nossas forças armadas, (…) produziu nossa vacina em tempo recorde (anos antes do previsto) e tornou nosso país grande e respeitado novamente, e muito mais, estivesse concentrado nas calçadas e ruas cada vez mais perigosas do país”, afirmou Trump, por meio de um comunicado à imprensa.

A democrata Letitia James, promotora do estado de Nova York, e o promotor de Manhattan, Cyrus Vance, confirmaram, no fim da noite de terça-feira, que investigam criminalmente suposta fraude na Organização Trump. Por não ser de capital aberto, a organização pertencente ao ex-presidente não é obrigada a divulgar a contabilidade. James e Vance suspeitam que ela inflacionou ou reduziu artificalmente o valor de algumas de suas propriedades para conseguir empréstimos ou reduzir impostos.

Roland Riopelle, ex-procurador federal para o Distrito Sul de Nova York, afirmou ao Correio que aguardava a investigação contra Trump. “Outras violações da legislação fiscal cometidas pela Fundação Trump tinham sido objetos de inquérito. É difícil saber quais seriam as novas acusações, mas creio que estejam relacionadas aos valores dos prédios pertencentes à Organização Trump”, disse. Ele acredita que o conglomerado fraudou os valores dos edifícios para fins fiscais do Estado e para obter empréstimos e seguros bancários. “A investigação coloca pressão adicional sobre Alan Weisselberg, diretor financeiro da Organização Trump, que esteve diretamente envolvido na preparação dos pagamentos de imposto do conglomerado. O governo tentará fazer com que ele testemunhe contra Trump.”

Por sua vez, Barbara McQuade — Pprofessora da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan e ex-procuradora federal chefe para o Distrito Leste de Michigan — admite a gravidade do escândalo envolvendo a Organização Trump. “Em vez de limitar as possíveis punições aos danos financeiros, as sentença de prisão agora são uma possibilidade”, disse à reportagem. “Trump atacou os investigadores sem ver nenhuma das acusações. Provavelmente, esta é uma tentativa de minar a credibilidade dos investigadores para diminuir a importância de quaisquer acusações que resultem da investigação.” (RC)

» Eu acho...

“Se Trump for acusado formalmente e condenado, isso prejudicará suas perspectivas políticas. Duvido que ele possa manter controle sobre o Partido Republicano. Por outro lado, nos EUA, você pode disputar a presidência de dentro de uma cela. Foi o caso de Eugene Debs, que concorreu à Casa Branca, em 1916, e obteve cerca de 6% dos votos. Por isso, talvez Trump mantenha sua carreira política, mesmo no caso de uma prisão.”

Roland Riopelle, ex-procurador federal para o Distrito Sul de Nova York