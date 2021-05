Incêndio florestal afeta região ao oeste de Atenas pelo segundo dia

AF Agência France-Presse

(crédito: Louisa GOULIAMAKI / AFP)

Atenas, Grécia - Centenas de bombeiros lutavam nesta sexta-feira (21/5) para tentar controlar um grande incêndio florestal, que entrou no segundo dia, ao oeste da capital da Grécia, Atenas.

Quase 300 bombeiros trabalharam durante a noite para conter as chamas na cadeia de montanhas de Geraneia, a 90 km da capital. Quinze aviões ajudam na operação.

"As condições estão muito melhores nesta sexta-feira", declarou o porta-voz do departamento de bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis, ao canal Skai TV. Ele disse que as equipes de emergência acreditam que conseguirão controlar as chamas.

A agência estatal de proteção civil informou que centenas de pessoas foram retiradas de maneira preventiva de 17 localidades. As autoridades calculam que 40 quilômetros quadrados de florestas de pinheiros e outros territórios foram devastados.

Em 2018, 102 pessoas morreram na cidade costeira de Mati, na pior tragédia provocada por um incêndio na Grécia.