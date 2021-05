França lança vale cultural de 300 euros para jovens de 18 anos

AF Agência France Press

(crédito: Ethan Miller/Getty Images/AFP)

O presidente francês, Emmanuel Macron, apresentou nesta sexta-feira (21) um vale cultural de 300 euros (366 dólares) para todos os jovens de 18 anos, uma promessa que data de sua campanha eleitoral em 2017.

"Goste do que gostar, seja cinema, museus, novelas, mangás, vídeogames, teatro, rap, 'heavy-metal', nós criamos para vocês o Passe Cultura. São 300 euros para os 18 anos gastarem em livros, filmes, música (...)", disse Macron em um vídeo publicado na rede social TikTok.

O presidente, que fez o anúncio antes de um encontro com jovens em Nevers (centro), prometeu durante sua campanha eleitoral criar este vale por 500 euros (610 dólares). Há dois anos, foi testado em 14 departamentos do país.

Agora, o vale, com um valor de 300 euros, estará disponível para todos os jovens de 18 anos, ou seja, 800.000 pessoas.

No ano que vem, será completado com um bônus de 200 euros (244 dólares), que será distribuído durante cinco anos aos estudantes de ensino médio, de forma que no total cada jovem receberá 500 euros.

Esta ajuda, orçada este ano em 80 milhões de euros (97 milhões de dólares), terá restrições: não poderá ser usada para bens entregues à domicílio, o que exclui os produtos da Amazon, nem para as plataformas como Netflix, Amazon Prime e Disney.

O vale pretende potencializar a política de educação cultural e apoiar a retomada do setor cultural, duramente afetado pela pandemia, segundo a Presidência francesa.