Chile terá passe de mobilidade para vacinados contra covid-19

AF Agência France Press

(crédito: ALEX IBANEZ/AFP)

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou neste domingo a criação de um passe de mobilidade para aqueles que tiverem recebido as duas doses de vacina contra a Covid-19.

"O passe dará um grau maior de liberdade e mobilidade às pessoas que tiverem concluído o processo de vacinação", informou Piñera no aeroporto de Santiago, onde o presidente recebeu 2,2 milhões de doses da Sinovac, maior remessa a chegar ao país desde o início da vacinação, em dezembro.

O passe, que será digital, permitirá que o beneficiário possa se deslocar livremente dentro e fora de localidades em quarentena. "Essa liberdade maior tem que ser acompanhada de um aumento de responsabilidade, e essa liberdade será ampliada conforme a evolução das condições sanitárias", disse o presidente.

Piñera acrescentou que mantém "conversas em nível internacional" para implementar um "passaporte verde", que daria mais mobilidade aos chilenos no exterior. O governo pretende concluir a vacinação da população-alvo em 30 de junho.

O Chile já recebeu 21.022.276 doses do imunizante Pfizer-BioNTech (3.361.020), 17.171.476 do Sinovac e 489.600 por meio do mecanismo Covax. O bom ritmo de vacinação colocou o país como líder na América Latina.

As infecções, no entanto, têm aumentado. A taxa de novos casos diários é de 9,02% e os casos ativos ultrapassam 40.000. A doença já deixou mais de 1,3 milhão de infectados e mais de 28,5 mil mortos no país.