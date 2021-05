Biden recebe presidente de Israel em Washington, em julho

AF Agência France-Presse

(crédito: AMIR COHEN)

O presidente israelense, Reuven Rivlin, reúne-se com seu homólogo americano, Joe Biden, em Washington, D.C., no início de julho - anunciou seu gabinete nesta quarta-feira (26/5).

Rivlin será a primeira autoridade israelense a se reunir com Joe Biden desde que o democrata chegou à Casa Branca.

O convite foi transmitido pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, durante um encontro com Rivlin em Jerusalém, no âmbito de uma viagem do americano pelo Oriente Médio.

O presidente israelense "aceitou o convite" e "ficará encantado" de visitar Washington, antes do término de seu mandato em 5 de julho próximo, informou seu gabinete em um comunicado.

"O presidente Biden está ansioso para lhe dar as boas-vindas em Washington", tuitou o secretário de Estados.

Rivlin e Blinken se reuniram em Jerusalém nesta quarta para discutir a frágil trégua entre Israel e o Hamas, o movimento que governa a Faixa de Gaza. O cessar-fogo entrou em vigor em 21 de maio, após 11 dias de conflito.

Durante sua visita a Jerusalém, o chefe da diplomacia dos EUA reafirmou "o pleno apoio ao direito de Israel de se defender", após o lançamento de foguetes do enclave palestino de Gaza.

Blinken também defendeu a solução de dois Estados, um israelense e um palestino, e anunciou sua vontade de "reconstruir" a relação entre Israel e os palestinos.