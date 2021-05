AF Agência France-Press

(crédito: Moses Sawasawa / AFP)

As autoridades de Goma, na região leste da República Democrática do Congo, ordenaram nesta quinta-feira a evacuação de parte da cidade devido ao risco de erupção do vulcão Nyirangongo e pela possibilidade de um fenômeno no lago Kivu, que poderia matar milhares de pessoas.