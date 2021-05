Israel convoca embaixador da França, após declarações de ministro

AF Agência France-Presse

(crédito: Ludovic MARIN / AFP)

Jerusalém, Indefinido — O Ministério israelense das Relações Exteriores convocou nesta quinta-feira (27) o embaixador da França no país, Eric Danon, após declarações do chanceler Jean-Yves Le Drian, que mencionou o "risco de Apartheid" em Israel - informou o porta-voz do órgão.

No domingo, Le Drian advertiu para o "risco de Apartheid", se não houver um Estado palestino coexistindo com Israel.

O chefe da diplomacia israelense, Gabi Ashkenazy, disse ao embaixador francês que as declarações do ministro eram "inaceitáveis e sem fundamento".

A Chancelaria de Israel disse esperar que, "entre amigos, não se fale de modo irresponsável, para não fortalecer os extremismos, as ações antissemitas e anti-israelenses" no exterior, segundo seu porta-voz, Lior Haiat.

Na declaração de domingo, Le Drian afirma que, caso "se chegue a uma solução diferente da solução de dois Estados, haverá ingredientes para um Apartheid que vai durar muito tempo".

"O risco de Apartheid é forte, se você continua caminhando para a lógica de um Estado, ou de um 'status quo'", avaliou o ministro francês.