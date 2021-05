Reino Unido aprova vacina anticovid-19 de dose única da Janssen

AF Agência France Presse

O Reino Unido aprovou, nesta sexta-feira (28), a vacina de dose única da Janssen (Johnson & Johnson) contra o coronavírus, adicionando um quarto fármaco a seu arsenal na luta contra pandemia - anunciou o Ministério da Saúde.

Aprovada pela agência reguladora britânica, a MHRA, a vacina se unirá aos fármacos da Pfizer, da AstraZeneca e da Moderna, já em uso no país.

"Trata-se de um novo impulso para o bem-sucedido programa de vacinação do Reino Unido, que já salvou mais de 13.000 vidas, e significa que agora temos quatro vacinas seguras e eficazes aprovadas para ajudar a proteger as pessoas deste terrível vírus", disse o ministro da Saúde, Matt Hancock.

País mais afetado da Europa, com quase 128.000 mortes confirmadas de covid-19, o Reino Unido também foi o primeiro país ocidental a lançar uma campanha de vacinação em massa, em 8 de dezembro passado.

Desde então, 38,6 milhões de pessoas (de uma população de 66,5 milhões) receberam uma primeira dose de uma das três vacinas previamente autorizadas, e 24 milhões (45% dos adultos), as duas necessárias. A meta do governo é ter oferecido a primeira dose a todos os adultos até o final de julho deste ano.

Diante do surgimento da variante indiana do coronavírus, aparentemente mais contagiosa, as autoridades sanitárias decidiram, porém, reduzir o intervalo entre as duas doses da Pfizer, da AstraZeneca e da Moderna, de 12 para oito semanas, para obter uma melhor proteção contra o coronavírus.

A vantagem da vacina desenvolvida pela farmacêutica americana Janssen-Cilag é que basta uma dose.