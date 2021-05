Parlamentar canadense que já apareceu nu é flagrado urinando durante sessão

AF Agência France-Presse

(crédito: reprodução/Facebook William Amos )

Um parlamentar do Canadá renunciou a algumas de suas funções e disse que procura ajuda, depois de ser gravado urinando durante uma videoconferência, um mês após aparecer nu em outra sessão virtual.



"Ontem à noite, enquanto participava das deliberações virtuais da Câmara dos Comuns, em um evento não público, eu urinei, sem perceber que a câmera estava ligada", publicou o legislador William Amos nesta quinta-feira no Twitter.



"Estou profundamente envergonhado por minhas ações e o desconforto que elas possam ter causado a quem as testemunhou", acrescentou. "Embora tenha sido acidental (...), isso foi totalmente inaceitável e peço desculpas sem reservas", frisou.



Em abril, o membro da Câmara foi surpreendido de pé, nu, entre as bandeiras do Canadá e de Quebec, com as partes íntimas escondidas por seu telefone, em frente à câmera de seu computador, enquanto estava conectado a uma sessão do Parlamento. Amos, que representa o Partido Liberal na região de Pontiac, em Quebec, também afirmou naquela ocasião que se tratava de um acidente.



No episódio mais recente, Amos foi flagrado urinando em uma xícara de café, denunciou a oposição conservadora em nota. "Esta é a segunda vez que o Sr. Amos é pego se exibindo para seus colegas, e a Câmara dos Comuns, virtual ou não, deve estar livre desse tipo de comportamento inaceitável", declarou a parlamentar conservadora Karen Vecchio. "Esse é um padrão de comportamento do Sr. Amos, e agora está claro que os liberais de Trudeau não cumpriram seu dever de garantir um ambiente de trabalho seguro após o primeiro incidente", enfatizou.



Amos, 46 anos, anunciou que está deixando "temporariamente" algumas de suas funções parlamentares, mas continua a representar seu eleitorado de Pontiac. Ele afirmou ainda que irá buscar "ajuda", mas não deu detalhes.