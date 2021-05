Praias do Sri Lanka ameaçadas pela maior catástrofe ambiental de sua história

AF Agência France-Presse

(crédito: Ishara S. KODIKARA / AFP)

Negombo, Sri Lanka - Toneladas de plástico procedentes de um porta-contêineres em chamas na costa de Colombo ameaçam as praias do Sri Lanka com a maior contaminação da história.

As autoridades proibiram a pesca em uma área de 80km de comprimento ao redor do MV X-Press Pearl, um navio com bandeira de Singapura, que está em chamas há nove dias e ameaça se romper, o que provocaria uma grande catástrofe para o meio ambiente com a possibilidade de despejos de toneladas de combustível no Oceano Índico.

Uma operação internacional está em curso para impedir o desastre, mas as praias mais próximas já enfrentam outra tragédia, invadidas por milhões de grânulos plásticos procedentes da carga do navio.

De acordo com as autoridades, o navio transportava, entre outras coisas, 28 contêineres de grânulos de poliestireno, destinados sobretudo a proteger as cargas, e oito deles caíram no mar.

Limpar as praias de toneladas destas bolinhas, misturadas com petróleo queimado e resíduos da embarcação, será uma tarefa gigantesca.

"É provavelmente a maior contaminação das praias da história", afirmou Dharshani Lahandapura, presidente da Autoridade de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPA).

Além da contaminação das praias turísticas, também estão ameaçadas zonas marinhas da região, conhecidas por seus caranguejos e camarões gigantes. Os cientistas também estão avaliando o impacto nos lagos, manguezais e na vida marinha da região.

O incêndio fragilizou a estrutura do porta-contêineres de 186 metros de comprimento, segundo a MEPA. Além do combustível de seus tanques, o navio transportava 278 toneladas de combustível 50 toneladas de diesel.

"Ainda há fumaça e em alguns momentos chamas, mas o navio se encontra estável", afirmou à AFP o porta-voz da Marinha cingalesa, o capitão Indika de Silva.