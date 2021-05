Ao menos 10 mortos em protestos na sexta-feira na cidade de Cali

AF Agência France-Presse

(crédito: Juan Pablo Pino / AFP)

Bogotá, Colômbia - Ao menos 10 pessoas morreram na sexta-feira (28/5), na cidade de Cali, durante as manifestações contra o governo que começaram há um mês na Colômbia e que foram reprimidas com violência pelas forças de segurança.

"Dez pessoas falecidas é o balanço que temos hoje de manhã", em atos relacionados com "os protestos e a dinâmica civil" na capital do 'Valle del Cauca', afirmou à rádio Caracol o secretário de Segurança de Cali, Carlos Rojas. De acordo com a polícia, oito mortes foram provocadas por armas de fogo.