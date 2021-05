Restos mortais de 215 crianças são encontrados em escola para indígenas no Canadá

Uma vala comum com os restos mortais de 215 crianças foi encontrada no Canadá em uma antiga escola residencial criada para estudantes indígenas.

As crianças eram alunos da escola residencial indígena Kamloops, na British Columbia, que fechou em 1978.

A descoberta foi anunciada na quinta-feira (27) pelo chefe da Primeira Nação Tk'emlups te Secwepemc.

O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que esta era uma "dolorosa lembrança" de um "capítulo vergonhoso da história de nosso país".A Primeira Nação está trabalhando com especialistas de museus e legistas para estabelecer as causas e os momentos das mortes, que até o momento não são conhecidos.

Rosanne Casimir, chefe da comunidade na cidade de Kamloops, na British Columbia, disse que a descoberta preliminar representava uma perda impensável que nunca fora documentada pelos administradores da escola.

As escolas residenciais do Canadá eram internatos obrigatórios administrados pelo governo e autoridades religiosas durante os séculos 19 e 20 com o objetivo de assimilar à força os jovens indígenas à cultura europeia.

A escola residencial indígena Kamloops era a maior neste sistema. Aberta sob administração católica em 1890, a escola chegou a ter 500 estudantes em seu auge, nos anos 1950.

O governo central assumiu a administração da escola em 1969, transformando-a em residência para estudantes da região até 1978, quando a escola foi fechada.

A Primeira Nação Tk'emlups te Secwepemc disse que os restos mortais foram encontrados com a ajuda de um radar de penetração no solo durante uma pesquisa na escola.

"Pelo que sabemos, essas crianças desaparecidas morreram sem documentação", disse Casimir.

"Alguns tinham apenas três anos de idade."

"Buscamos uma forma de confirmar isso com o mais profundo respeito e amor por aquelas crianças perdidas e suas famílias, entendendo que Tk'emlups te Secwepemc é o lugar de descanso final dessas crianças."

Os indígenas disseram que buscaram as comunidades originais cujos filhos frequentavam a escola. Eles esperam anunciar descobertas preliminares em meados de junho.

A legista-chefe da British Columbia, Lisa Lapointe, disse à emissora canadense CBC que "estamos no início do processo de coleta de informações".

A reação à descoberta foi de choque, tristeza e arrependimento.

"As notícias de que restos mortais foram encontrados na antiga escola residencial Kamloops partem meu coração", escreveu Trudeau no Twitter.

