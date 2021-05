Chanceler Mevlut Cavusoglu turco faz visita polêmica à Grécia

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / POOL / ANNEGRET HILSE)

Komotini, Grécia - O ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, fez uma visita privada polêmica à minoria muçulmana da Grécia na Trácia neste domingo (30/5), antes de seu encontro com o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis.

"Na Grécia para se reunir com membros da minoria turca na Trácia Ocidental e discutir nossas relações bilaterais", tuitou Cavusoglu depois do desembarque no aeroporto de Alexandrópolis, evocando assim a questão da designação desta minoria, definida como "muçulmana" por Atenas e "turca" por Ancara.

A região grega da Trácia Ocidental tem até 150.000 muçulmanos, que receberam o status de minoria após o Tratado de Lausanne de 1923, no final de uma guerra entre a Turquia e a Grécia.

O ministério das Relações Exteriores grego reagiu em um comunicado denunciando "tentativas da Turquia de distorcer esta realidade" e rejeitou "as acusações de suposta falta de proteção dos direitos desses cidadãos, ou de alegada discriminação".

O chanceler turco deve se reunir em Atenas na segunda-feira com o primeiro-ministro grego e seu chefe da diplomacia, em um esforço para manter o diálogo entre os dois vizinhos, cujas relações se deterioraram.

Ancara enviou no ano passado um navio de exploração de gás acompanhado por uma flotilha da Marinha para águas ao longo da costa turca, alegada pela Grécia.