Cientistas preocupados com vazamentos de laboratórios

A teoria de que a covid-19 poderia ser o resultado de experimentos científicos colocou no alvo o trabalho dos laboratórios biológicos mais seguros do mundo.

Embora as evidências que vinculam o SARS-CoV-2 ao Instituto de Virologia de Wuhan, na China, sejam estritamente circunstanciais, vários especialistas querem controles mais rígidos sobre essas instalações por medo de que vazamentos acidentais possam desencadear a próxima pandemia.

O laboratório de Wuhan pertence à categoria mais segura, denominada de nível de biossegurança 4, ou BSL4.

Esses laboratórios são construídos para trabalhar de forma segura com as bactérias e os vírus mais perigosos que podem provocar doenças grave para as quais não há tratamento ou vacinas conhecidas.

"Existem sistemas de filtragem HVAC, para que o vírus não possa escapar pelo duto exaustor; qualquer água residual que sai das instalações é tratada com produtos químicos ou com altas temperaturas para garantir que não há nada vivo", explica à AFP Gregory Koblentz, diretor do Programa de Pós-Graduação em Biodefesa da Universidade George Mason.

O mundo tem 59 instalações desse tipo, de acordo com um relatório do qual Koblentz é coautor e que foi publicado esta semana.

Fato curioso

Nada disso significa que a covid-19 teria escapado definitivamente de um laboratório — de fato, não há nenhuma evidência científica sólida a favor da origem natural ou da hipótese de um acidente de laboratório, disse Ebright.

Mas existem certas linhas de evidência circunstancial a favor desta última. Por exemplo, Wuhan fica a 1.000 quilômetros ao norte das cavernas de morcegos que abrigam o vírus ancestral, muito longe da zona de voo dos animais.

Os cientistas da cidade de Wuhan, no entanto, viajavam de maneira rotineira a estas cavernas para retirar mostras.

Acidentes

Nas instalações de nível máximo às vezes podem acontecer acidentes, e com muito mais frequência nos laboratórios de nível inferior, dos quais existem milhares

» O vírus H1N1 humano vazou em 1977 na União Soviética e China e se propagou por todo o mundo.

» Em 2001, um funcionário com distúrbios psicológicos de um laboratório biológico americano enviou esporos de antraz para todo o país, o que matou cinco pessoas.

» Dois cientistas chineses expostos ao Sars em 2004 propagaram a doença para outros. Uma pessoa morreu.

» Em 2014, alguns frascos de varíola foram encontrados durante uma mudança de escritório da FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos).