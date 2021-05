Itália tem queda nas mortes

CB Correio Braziliense

A Itália registrou 44 mortes por covid-19, ontem, o menor número diário em mais de sete meses.

A Itália acumula 126.046 mortes pela pandemia, enquanto o balanço de infecções ultrapassa 4,2 milhões, de acordo com os números da Agência de Proteção Civil e do ministério da Saúde.

O país já aplicou 34,2 milhões de doses de vacinas e 11,8 milhões de pessoas, quase 20% da população, receberam as duas necessárias, segundo o governo.

Por outro lado, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, anunciou que a proibição de entrada no território de pessoas da Índia, Bangladesh e Sri Lanka, uma precaução particular contra a variante indiana do coronavírus, foi prorrogada até 21 de junho.