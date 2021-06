Equador declara emergência em campo que produz e processa 23% do petróleo

AF Agência France-Presse

(crédito: Reprodução/Petroecuador)

Quito, Equador - O Equador declarou estado de emergência em um campo amazônico que produz e processa 23% do petróleo do país, cujo acesso está bloqueado há quase um mês devido a um protesto de indígenas, informou a estatal Petroecuador.

A entidade indicou em comunicado que "declarou Força Maior no Campo Eden Yuturi, pertencente ao Bloco 12, localizado na província de Orellana (leste), e nas áreas de influência direta, a fim de implementar um Plano de Contingência de Logística Operacional".

A chamada "Força Maior" também impede o país de receber sanções por atrasar a entrega de petróleo bruto para exportação aos compradores.

"Esta Declaração se deve ao alto risco de danos a que estão expostos os trabalhadores da empresa, bem como às instalações estratégicas do Estado e ao nível da produção nacional de petróleo", acrescentou.

Moradores da comunidade indígena de El Edén mantêm, desde 10 de maio, um bloqueio ao campo, que produz 28.462 barris por dia (bd) de petróleo bruto, para pressionar a Petroecuador a pagar indenizações em razão da proximidade de suas atividades das áreas habitadas. Além disso, a ação inclui uma planta que processa 89.654 bd de outros campos.

No primeiro trimestre de 2021, o Equador explorou 504.000 bd, dos quais 80% correspondem à Petroecuador e o restante a outras empresas como Repsol e empresas chinesas.

Uma semana após o início do protesto, a Petroecuador solicitou apoio aéreo às Forças Armadas para a reposição de pessoal técnico e fornecimento de alimentos e matérias-primas, com o objetivo de manter as operações no campo.

A empresa informou na quinta-feira que o protesto "impede a entrada e saída de funcionários, o fornecimento de alimentos e insumos necessários ao funcionamento do Bloco 12, bem como o controle e funcionamento de outras instalações".

Destacou ainda que a declaração permitirá a manutenção de equipamentos para a produção de petróleo bruto, evitando possíveis danos ao meio ambiente.

O petróleo é a principal fonte de renda da economia dolarizada do Equador, que está em crise e enfrenta duros golpes da pandemia de covid-19.