A hora da verdade entre Fujimori e Castillo no Peru

AF Agência France-Presse

(crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Os peruanos, que tiveram quatro presidentes desde 2018, elegem no domingo (6) seu novo presidente entre a direitista Keiko Fujimori e o esquerdista Pedro Castillo, em uma eleição que gera polarização e temores.

Quem ganhar terá que buscar acordos em um Congresso fragmentado para evitar que persista a instabilidade dos últimos cinco anos, que provocou a sucessão de três presidentes em cinco dias em novembro de 2020.

Com cidades repletas de propaganda política, os eleitores confrontam suas baixas expectativas no próximo presidente. "Não queremos que o país fique nas mãos de um comunista", alerta Cecilia Yep, comerciante de 52 anos filha de imigrantes chineses, ao explicar por que apoia pela primeira vez Fujimori.

Mas Bernardo Cáceres, um antropólogo de 59 anos, afirma que votará em Castillo só porque está convencido de que "Keiko é a pior inimiga da democracia, porque reivindica um passado de abuso autoritário", disse à AFP.

O professor de escola rural e a filha do ex-presidente preso Alberto Fujimori encerraram suas campanhas na quinta-feira em Lima com atos com centenas de apoiadores amontoados, enquanto a pandemia não dá trégua no Peru. Nesta semana, o país passou a ter a maior taxa de mortalidade por covid-19 do mundo.

Keiko Fujimori, de 46 anos, defende a continuidade do modelo neoliberal instaurado pelo seu pai (1990-2000), enquanto Castillo, de 51, defende um papel econômico do Estado ativo na economia.

Os dois lideraram nesta semana grandes e coloridos atos de campanha em diferentes cidades buscando captar os votos dos indecisos, que rondavam os 18% nas últimas pesquisas.

Depois de uma campanha marcada pela exacerbação dos medos, para muitos essa eleição será a escolha "do mal menor" entre dois candidatos que juntos receberam 32% dos votos no primeiro turno, em 11 de abril.

- O líder, mais que a ideologia -

Entre a propaganda presente nas ruas de Lima e do interior, alguns outdoors luminosos enormes em bairros nobres a favor de Fujimori dizem: "O terrorismo existe, tire a venda dos olhos", enquanto partidários de seu rival, em Puno, às margens do lago Titicaca, escreveram em um muro, em inglês: "Welcome Peter Castle, President".

A candidata de ancestrais japoneses, que em sua terceira campanha presidencial vestiu a camisa da seleção de futebol, afirma que se Castillo vencer, o Peru será como a Coreia do Norte ou Venezuela.

Castillo, que nega ser comunista ou chavista, afirma que se sua adversária vencer, o Peru continuará imerso na corrupção e na desigualdade. "Chega de pobres em um país rico", repete como mantra.

Mas em uma nação onde o líder é mais importante que a ideologia, não se trata de uma mera disputa entre direita e esquerda, mas também entre a capital e as províncias, e entre o status quo e a mudança.

As últimas pesquisas publicadas mostram os dois candidatos virtualmente empatados.

Mais de 25 milhões de cidadãos estão convocados às urnas, um milhão deles no exterior. O voto é obrigatório.

Os primeiros resultados oficiais serão anunciados até as 23h00 locais de domingo (01h00 de segunda-feira, no horário de Brasília).