Facebook afasta Trump por dois anos

O Facebook decidiu manter a suspensão do ex-presidente norte-americano Donald Trump da rede social por um período de dois anos, por considerar que ele merece a punição máxima por ter violado suas normas durante a invasão violenta ao Capitólio, em 6 de janeiro.

A proibição vigorará até 7 de janeiro de 2003, dois anos depois de Trump ter sido retirado da plataforma. O conselho de supervisão independente do Facebook defendeu a revisão de sanção indefinida.

O magnata republicano reagiu imediatamente e classificou a sanção de “insulto aos seus eleitores”. “Não deve ser permitido que eles escapem impunes com essa censura e esse silenciamento. No fim, ganharemos. Nosso país não pode suportar mais este abuso! A decisão do Facebook é um insulto a um número recorde de 75 milhões de pessoas, além de muitos outros, que votaram por nós nas eleições presidenciais manipuladas de 2020”, disse Trump, por meio de comunicado.

Ao explicar a decisão, Nick Clegg — vice-presidente de Assuntos Globais do Facebook — declarou que as ações de Trump “constituíram uma violação grave de nossas regras que merecem a maior penalidade disponível sob os novos protocolos”.

Políticos

O Facebook afirmou que os políticos serão tratados como os outros usuários quando violarem as regras do site de relacionamentos sociais, particularmente em caso de desinformação. Após a suspensão de dois anos, um painel de especialistas avaliará se as atividades de Trump continuam a ameaçar a segurança pública, de acordo com Clegg. “Se determinarmos que ainda existem riscos graves para a segurança pública, estenderemos a restrição por um determinado período de tempo e continuaremos revisando até que o risco diminua”, informou.