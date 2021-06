Passageiro é amarrado após tentar forçar cabine de avião em voo interno nos EUA

AF Agência France-Presse

Um passageiro em um voo local nos Estados Unidos tentou forçar a entrada na cabine do avião antes de ser neutralizado por outro passageiro e a tripulação, disseram testemunhas.

O avião da companhia Delta Airlines, que estava fazendo a conexão Los Angeles-Nashville na sexta-feira, teve que fazer um pouso de emergência em Albuquerque, Novo México.

O homem, que foi retirado do avião com as mãos e os pés amarrados, gritou várias vezes durante o voo "Pare este avião!".

Imagens de celular mostram ele lutando em frente à entrada da cabine.

O indivíduo, "aparentemente sem ser provocado por ninguém, de repente se levantou, correu para a cabine e começou a bater na porta", revelou um passageiro à CNN.

Outro passageiro descreveu a cena como "aterrorizante", ao mesmo tempo em que elogiou a velocidade de reação da tripulação.

O FBI de Albuquerque confirmou no Twitter que investiga o caso.

Em nota, a empresa agradece à tripulação e aos passageiros.

"O avião pousou sem incidentes e a polícia retirou o passageiro do avião", informou a Delta. Os outros viajantes passaram cinco horas em Albuquerque à espera de um voo para Nashville.