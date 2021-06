Variante de covid-19 identificada na Índia é 40% mais contagiosa, diz ministro da Saúde britânico

AF Agência France-Presse

(crédito: Indranil MUKHERJEE / AFP)

A variante Delta do coronavírus, que ameaça o levantamento das últimas restrições no Reino Unido, é 40% mais transmissível do que a variante Alfa, declarou neste domingo (6/06) o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

"A melhor estimativa da vantagem de crescimento, como a chamamos (...) está em torno de 40%", disse ele na BBC, citando pesquisa de um grupo de cientistas que assessora o governo.

No entanto, apesar do aumento no número de novos casos de covid-19 nos últimos dias, que ultrapassa os 5.000 casos registrados diariamente, o número de internações permanece estável, acrescentou Hancock.

A maioria das internações refere-se a pacientes que não foram vacinados, assegurou.

O Reino Unido, o país mais afetado da Europa, com cerca de 128 mil mortes, administrou pelo menos uma primeira dose da vacina anticovid a mais de 40 milhões de pessoas. Mais de 27 milhões já receberam uma segunda dose.

Mas a chegada da variante Delta, identificada pela primeira vez em abril na Índia e agora dominante no Reino Unido, segundo estimativas, ameaça o levantamento das últimas restrições esperadas em 21 de junho.

Até lá, cerca de três quintos dos adultos estarão totalmente vacinados, garantiu Hancock, contra 52% hoje.