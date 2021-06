Líder do grupo nigeriano Boko Haram está morto, afirma grupo jihadista rival

AF Agência France-Presse

Esta captura de tela tirada em 2 de janeiro de 2018 de um vídeo lançado em 2 de janeiro de 2018 pelo grupo islâmico Boko Haram mostra o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau. - (crédito: HANDOUT)

O líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, cometeu suicídio durante uma luta contra membros de um grupo jihadista rival, afirmou o grupo Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP) em uma gravação enviada à AFP neste domingo (6/06).

"Shekau preferiu ser humilhado no além a ser humilhado na terra. Ele se matou detonando um explosivo", afirmou uma voz semelhante à do líder da ISWAP, Abu Musab Al Barnawi, em uma gravação na língua Kanuri entregue à AFP por uma fonte que normalmente distribui os comunicados do grupo.

O Boko Haram não comentou os relatos sobre a morte de seu líder, que estão sendo investigados pelos militares nigerianos.

O ISWAP explica na gravação que enviou seus combatentes para um enclave do Boko Haram na floresta de Sambisa e que encontraram Shekau sentado dentro de sua casa, o que deu início a um tiroteio.

“De lá ele se retirou e fugiu, correu e se escondeu no mato por cinco dias. No entanto, os combatentes continuaram a procurá-lo”, diz a voz.

Ao encontrá-lo, os combatentes da ISWAP pediram que ele e seus seguidores se rendessem, de acordo com a gravação, mas Shekau recusou e tirou a própria vida.

“Estamos muito felizes”, disse a voz, acrescentando que Shekau era “alguém que cometeu atos terroristas e atrocidades inimagináveis”.