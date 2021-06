França multa Google em € 220 milhões por publicidade on-line

AF Agência France-Presse

A agência reguladora para a concorrência na França anunciou uma multa de 220 milhões de euros (267,37 milhões de dólares) contra o Google por considerar a empresa culpada de favorecer os seus próprios serviços no setor de publicidade on-line, um novo golpe na Europa contra os gigantes americanos de tecnologia.

Google "não questionou os fatos" e a multa foi decidida no âmbito de um procedimento de acordo amistoso com os três meios de comunicação (News Corp, o jornal francês Le Figaro e o grupo Rossel da Bélgica) que o acusaram de ter monopolizado a venda de publicidade on-line. Le Figaro se retirou depois.

"A autoridade (reguladora francesa) constatou que o Google deu tratamento preferencial a suas tecnologias apresentadas sob a marca Google Ad Manager", indicou o organismo.

"As práticas questionadas são particularmente graves porque afetaram os concorrentes do Google no mercado das SSP (plataformas nas quais os editores colocam à venda seus espaços publicitários, NDR) e os editores de sites e aplicativos móveis", entre eles as editoras de imprensa.

Alphabet, a matriz do Google, teve um volume de negócios de 55,31 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, em sua maioria graças à publicidade on-line.

As práticas da empresa são objeto de investigação por parte das autoridades de vários países.