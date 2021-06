Vídeo: com empilhadeira, fazendeiro vira carro de turista que bloqueava portão

AR Aline Rossi*

(crédito: Reprodução/Twitter)

Um trabalhador rural usou uma empilhadeira para remover um carro da frente do portão de sua fazenda, virando o veículo e depois derrubando o motorista, que filmava a cena e chutava os pneus da máquina. A briga ocorreu em Bernard Castle, no Reino Unido, no último sábado (5/6).

O momento foi gravado e postado nas redes sociais. Nos registros, uma empilhadeira amarela empurra um veículo até virá-lo e arrastá-lo para longe do portão. Enquanto isso, o dono do carro, sem camisa e de bermuda, grava a cena com o celular e tenta impedir a ação, sendo derrubado pela máquina em seguida.

Driver has blocked farm gate with his car.

Motorist has smartphone.

Farmer has forklift.

Who's gonna win this one?



pic.twitter.com/NpLbGDuxR7 — Jeremy Vine (@theJeremyVine) June 7, 2021

O radialista da BBC Jeremy Vine postou o vídeo e twittou: “Motorista bloqueou o portão da fazenda com o carro. Ele tem um smartphone. O fazendeiro tem uma empilhadeira. Quem vai vencer essa?”

De acordo com o site de notícias The Sun, moradores da região disseram que dúzias de veículos estacionam nas estradas do campo, o que enfurece os fazendeiros locais. Um morador preocupado afirmou: “Talvez isso seja um pouco exagerado, mas as pessoas continuamente estacionam como idiotas pelas áreas rurais.”