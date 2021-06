Quatro muçulmanos da mesma família morrem em ataque com caminhonete no Canadá

AF Agência France-Presse

(crédito: Nicole OSBORNE / AFP)

Um homem que dirigia uma caminhonete atropelou e matou quatro membros de uma família muçulmana na noite de domingo na província canadense de Ontário, um ataque que a polícia qualificou nesta segunda-feira (7/6) como "premeditado".



Um suspeito, identificado como Nathaniel Veltman de 20 anos, foi detido em um shopping center a 7 km de uma passagem de pedestres da cidade de London, em Ontário, onde ocorreu o incidente, e recebeu quatro acusações de homicídio e uma de tentativa de homicídio. Uma criança também foi hospitalizada após o ataque.

"Há evidências de que foi um ato planejado, premeditado, por razões de ódio. Acredita-se que as vítimas tenham sido atacadas por serem muçulmanas", disse um investigador da polícia de London, Paul Wright, durante coletiva de imprensa.

As vítimas são duas mulheres com 74 e 44 anos, um homem com 46 e uma menina de 15, disse o prefeito de London, Ed Holder, que não revelou seus nomes.

Um menino de nove anos também foi hospitalizado após o ataque e está se recuperando.

"Quero ser claro: foi um ato de assassinato em massa perpetrado contra os muçulmanos (...) motivado por um ódio abominável", disse Holder.

De acordo com a polícia, por volta das 20h40 de domingo, os cinco familiares estavam esperando para atravessar a faixa de pedestres quando uma caminhonete preta "subiu a calçada e os atingiu".

As autoridades deram poucos detalhes sobre a investigação, mas observaram que a polícia está revisando o que Veltman postou nas redes sociais.

O investigador Waight disse que as autoridades de London estão trabalhando com a polícia federal e com o gabinete do procurador-geral para acrescentar possíveis acusações de terrorismo ao suspeito.