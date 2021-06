Emmanuel Macron, presidente da França, é agredido com tapa no rosto

VO Victória Olímpio

(crédito: Twitter renova midia/ Reprodução)

Nesta terça-feira (8/6), o presidente da França, Emmanuel Macron, foi agredido com um tapa no rosto durante visita ao departamento de Drôme, no sudeste do país. O incidente, filmado e compartilhado nas redes sociais, ocorreu enquanto ele conversava com cidadãos.

???????? | O presidente da #França, Emmanuel #Macron, levou um tapa no rosto durante viagem oficial ao sul do País. pic.twitter.com/REeCY1heCW — RENOVA (@RenovaMidia) June 8, 2021

No vídeo é possível ver Macron se aproximando de um homem que está vestindo uma camisa verde e logo é segurado. No mesmo instante o presidente é afastado pelos seguranças.

De acordo com a emissora francesa BFMTV, duas pessoas foram detidas no local para averiguações dos fatos, mas as identidades deles ainda não foram divulgadas.